Minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı Sivas Kanuni İlkokulu öğrencileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için tabldotlara hazırladıkları yem, kedi-köpek maması, süt ve suları okul çevresine bıraktı.

Sivas Kanuni İlkokulu öğrencileri, kış aylarının etkisini hissettirdiği bugünlerde sokak hayvanları için harekete geçti.

Minik öğrenciler “sevgi” konulu değerler eğitimi çalışması kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için tabldotlara hazırladıkları yem, kediköpek maması, süt ve suları okul çevresine bıraktı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Numan Kantar, “Kanuni İlkokulu olarak bugün farklı bir etkinliğe imza atıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında değerler eğitimi çalışmaları yapılır. Aralık ayının değeri ‘sevgi’ oldu. Öğretmenimiz Zafer Koç’un öncülüğünde bir etkinlik hazırladık. Kış ayının girmesiyle birlikte sokak hayvanlarının aç, susuz kalabileceğini düşünerek ve öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak amacıyla kediköpek maması, kuş yemi, süt, su hazırlayarak tabldotlarla çevreye bıraktık. Geldiğimiz noktada insanlık olarak birçok değerimizi kaybettik. Öğrencilerimizin bedenleri küçük ama kocaman yürekleri var. Hocamızı ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

“Hayvanları çok seviyoruz”

4D sınıfı öğrencisi Buse Nur Solmaz ise “Hayvanların çok mutlu olacağını düşünüyoruz. Hayvanları çok seviyoruz, bu yüzden onlara yemek veriyoruz” diye konuştu.

Okul aile birliği üyesi Tülay Güler de hayvanlara karşı şiddetin son bulmasını temenni ederek “Sokak hayvanlarına karşı yapılan vahşeti gördüğümüz zaman, bu tip etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini anlıyoruz. Özellikle anaokulu ve ilkokulda bu tür etkinlikler yapılırsa çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış oluruz ve bu hayvan vahşeti de son bulmuş olur” ifadelerini kullandı.

SİVAS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.