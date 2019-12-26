Vefat eden polis müdürü törenle uğurlandı

Halı sahada futbol oynadıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, İl Emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde futbol maçı oynadıktan sonra dinlenirken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özcan için bugün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törene Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere Özcan’ın eşi Emel ve kızı İrem Özcan, sevenleri ile meslektaşları katıldı.

Törende konuşan Vali Ayhan, “Ölüm haktır. Erken ve görevi başındaki ölüm üzüntü verici. Dinimiz, imanımız ve itikadımız bizi sabra dayanmaya vesile kılıyor. Dolayısıyla evet üzüleceğiz ama dirayetimizi dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Dün şunu da gördüm ki hakikaten çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. Dün emniyet teşkilatının tüm mensuplarının numune hastanesine akın akın gelmesi beni çok mutlu etti. Bu Ali müdürümüzün sevgisi, saygısı, vatanına bağlılığı emniyet teşkilatının da kendi iç dinamiklerindeki aile hukukun en güzel yansımalarından birisiydi” dedi.

Törenin ardından Özcan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına yüklenerek memleketi Bilecik’e uğurlandı.

SİVAS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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