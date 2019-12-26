Mecnun Otyakmaz: "Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felak-Nas var!"

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 28 Kasım 2018 tarihinde Kulüpler Birliği tarafından yayımlanan basın bülteni yüzünden 8 kulübün Firavun lanetine maruz kaldıklarını belirterek, "Lütfen 6 Anadolu takımını sizin bu vahşi, pervasız ve adaletsiz rekabetinize alet etmeyin. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var, laneti varsa FelakNas var" dedi.

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi internet sitesinden sert açıklamalarda bulundu. 28 Kasım 2018 tarihinde dönemin Kulüpler Birliği tarafından yazılan bildirinin yine gündemde olduğunu belirterek, "O bildiride yayınlan 'Ancak özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu defakine benzer refleks göstermediği ve benzeri kararlar almadığı herkesin malumudur' cümlesinde TFF'ye yönelik bir eleştiriyken olayın kişiselleştirilerek temcit pilavı gibi sürekli önümüze sürülmesi büyük bir haksızlıktır ancak görüyoruz ki değişen bir şey yok. Ha Kel Hasan, Ha Hasan Kel. Önceleri Pembe Köşk'te olduğu gibi dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın Olimpiyat Stadı. Fakat bir şey değişmez; ezilen hep Anadolu kulüpleri olur. Bugün yapılan dün yaptığınızı aklamaz, meşrulaştırmaz" diye konuştu.



"Firavun varsa Musa var, laneti varsa FelakNas var"

O dönem bildiriyi sitelerinde haber niteliğinde yayımladıklarını ifade eden Başkan Otyakmaz, "Haber niteliğinde yayınladığımız basın bülteni yüzünden 8 kulübün Firavun lanetine maruz kaldığımızı da öğrenmiş olduk. Lütfen 6 Anadolu takımını sizin bu vahşi, pervasız ve adaletsiz rekabetinize alet etmeyin. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var, laneti varsa FelakNas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi!" şeklinde konuştu.



"Hakemleri rahat bırakın"

Daha önce ligin ilk yarısını 2 kez lider bitirip, şampiyon olamayan bir Anadolu kulübü olarak her şeyin farkında olduklarının altını çizen Mecnun Otyakmaz, "Yine de hakemleri baskı altına alacak açıklamalar, görüşmeler yapmayacağız. Hakemleri rahat bırakın, vicdanlarıyla baş başa bırakın işte o zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz" ifadelerini kullandı.



"VAR kayıtlarının açıklanmasından yanayım"

Sezon başında Riva'da yapılan toplantıda VAR kayıtlarının açıklanmasını dile getirdiğini ve destek bulamadığını hatırlatan Otyakmaz, "Hem bu yılın hem de geçen yılın VAR kayıtlarının açıklanmasından yanayım. Böylece Konyaspor maçı gibi Ç. Rizespor maçı da açıklanmış olur" açıklamasında bulundu.

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