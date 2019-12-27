Müdürden öğrencilere maç sözü Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Kabasakal İlkokulunu ziyaret etti. Müdür Savaşçı, öğrencilerin Sivasspor-Göztepe maçına götürülmeleri için de talimat verdi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Merkeze Bağlı Kabasakal Köyü, Kabasakal İlkokulunu ziyaret etti. Sınıf Öğretmeni Nuray Doğan ile bir süre görüşen ve sohbet eden Savaşçı, daha sonra okulda eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere Sivasspor atkısı hediye eden Savaşçı, bu hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin Demir Grup SivassporGöztepe maçına götürülmeleri için de talimat verdi. Bu talimat öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

SİVAS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

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