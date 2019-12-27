Sivas’ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi

Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, 61 köy ile araç ulaşımı kesildi.

Sivas'ta bir süredir etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Sivaslılar güne beyaz örtü altında uyardı. Kentte kartpostallık görüntülerde oluşurken vatandaşlar kay yağışıyla birlikte mutlu olduklarını ifade etti. İlçelerde kar yağışı şehir merkezine oranla daha kuvvetli oldu. 61 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SİVAS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.