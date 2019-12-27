O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 65 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Şarkışla ilçesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 65 bin TL değerinde; 123 gram metamfetamin ve 20 adet exacty hap ele geçirildi. 3 kişi hakkında uyuşturucu ticareti suçlaması ile işlem başlatıldı.

SİVAS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.