Sivas Belediyespor, Yalçın Eycan Kaya transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Altındağ Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki genç stoper Yalçın Eycan Kaya’yı renklerine bağladı.

Ara transfer çalışmalarını hızla sürdüren yeşilbeyazlı kulüp, son olarak Altındağ Belediyespor’da forma giyen Ankaralı defans oyuncusu Yalçın Eycan Kaya ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yönetimin isteği, doğrultusunda transfer 21 yaşındaki futbolcu, önceki gün Sivas’a gelerek kulüp başkanı Harun Budaklı ve diğer yöneticilerle görüşme yaptı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan kulübe imza attı.

Kariyerinde 68 maça çıkan Kaya, 5 gol kaydetti. 15 kez sarı kartla cezalandırılan Kaya 1 kez de kırmızı kart gördü. Defans oyuncusu Kaya, kariyerinde toplamda 5 bin 108 dakika oyunda kaldı.

SİVAS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

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