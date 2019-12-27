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Minik öğrencileri ısıtan proje

İHA

Köy okulundaki eğitim gören ilköğretim okulu öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ördüğü atkı ve bereler ile ısınacak.

Minik öğrencileri ısıtan proje

Köy okulundaki eğitim gören ilköğretim okulu öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ördüğü atkı ve bereler ile ısınacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ‘Isıtan Eller’ projesi kapsamında Sivas’ta öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri kendi elleri ile atkı ve bereler ördü. Örülen atkı ve bereler Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Doğanca köyü İlköğretim okulunda eğitim gören miniklere teslim edildi. Minikler kendilerine hediye edilen atkı ve bereler karşısında duydukları mutluluğu, gülücükler saçarak ifade ettiler.

SİVAS

27 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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