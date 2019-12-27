Park halindeki minibüs alev alev yandı Sivas’ta park halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

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Sivas’ta park halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çekme belgeli minibüs, bilinemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

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