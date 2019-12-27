Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

SİVAS'ta, park halindeki minibüs alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SİVAS
27 Aralık 2019 Cuma
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