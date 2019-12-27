Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

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Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SivasMalatya karayolunda Sivas’tan Malatya istikametine giden Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil, Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

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