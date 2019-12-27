Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında SivasMalatya yolunda Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sivas'tan Kangal ilçesi yönüne giden Yüksel Gümüşbaş yönetimindeki 60 KY 656 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Gümüşbaş ile Pınar (35), Zehra (8), Yusuf (12), Muhammet (2) ve Zeynep Gümüşbaş (3), yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen Ulaş İtfaiyesi ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



SİVAS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.