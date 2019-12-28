Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı

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Sivas Belediyespor Futbol Kulübü futbolcularını taşıyan otobüs, KonyaAntalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Yardımlarına karayolları ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, devre arası kampı için otobüsle Antalya’ya giden, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor futbolcularını taşıyan otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle KonyaAntalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Kafile, Karayolları ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan ekip Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtulup, zincir takarak yollarına devam etti. Futbolcular bu anları cep telefonları ile kaydetti.

SİVAS 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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