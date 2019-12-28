Sivas'ta kar, hayvancılıkla uğraşanlara zor anlar yaşatıyor

Sivas'ta ekili olan kar yağışı, küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlara da zor anlar yaşatıyor.

Birçok ilde olduğu gibi Sivas’ta da soğuk hava ile birlikte kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle hayvancılıkla uğraşanlar zor anlar yaşıyor. Divriği ilçesine Bağlı Ağaçlıgöl köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Hüseyin Polat da (56) zorlu kış şartlarında hayvanlarını otlatmaya götürüyor. 350 küçük baş hayvanını otlatmaya götürdüğünde kar yağışına yakalanan Polat, tipiye yakalanınca sürüsünü zor şartlarda tekrar ağıla getirdi.

46 yıldır hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Polat, “Hayvanları otlatmaya götürdük. O sırada kar çok yağmaya başladı. Onları geri getirdik. İçeri koyduk. Köpeklere yiyecek verdik. İşimiz bitti eve gideceğiz. 2 gündür rüzgar vardı. Tipide fazla yorulduk” dedi.

SİVAS 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:21

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.