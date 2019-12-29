Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe’yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Caner’in Deniz’i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.

26. dakikada Marcelo, Mert Hakan’dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satmaz xx, Mustafa Sönmez xx

DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx, Emre xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Erdoğan, Traore, Armin, Volkan, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: Beto xx, Murat xx, Leo xx, Reis xx, Berkan xx, Castro xx, Soner xx, Napoleoni xx, Halil, Mossoro xx, Deniz xx

Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Yasin, Yalçın, Batuhan, Hakan

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Sarı kart: Mert Hakan (D.G. Sivasspor)

SİVAS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:47

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