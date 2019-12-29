Yiğidolar’dan zirve pozu

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Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe’yi 10 yenerek ilk devreyi lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek taraftarlarıyla doya doya yaşadı.

Sivasspor, Süper Lig’in 17. maçında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 10 yendi. Yiğidolar bu sonuçla ilk devreyi lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızıbeyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Daha sonra kırmızıbeyazlılar maç sonu taraftarla beraber liderlik pozu verdi. Yiğidolar alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

SİVAS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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