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Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının ardından

DHA

-DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor olacağını biliyorduk, iyi bir galibiyet aldık" dedi.

-DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor olacağını biliyorduk, iyi bir galibiyet aldık" dedi.
Rıza Çalımbay, 1-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, ilk yarının son maçını iyi bitirdiklerini belirterek, "Maçtan önce hedefimiz ikinci yarıya galibiyetle girmekti. Yılı da galibiyetle kapatmaktı. Bir kere oyun disiplinimizi bozmadan oynadık. Göztepe iyi bir takım. Zor bir maç olacağını biliyorduk, gerçekten öyle geçti. Takımım maçın başından sonuna kadar ne söylediysek onu yapmaya çalıştı. Yaptığımız değişiklikler etkili oldu. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. O doğrultuda maça çıktık. İlk maçımız gibi başladık ve iyi bir galibiyet aldık. Devre arasında çalışarak, belki 1-2 takviye yaparak daha iyi duruma geleceğiz. Kısa sürede hatalarımızı düzeltmeye çalışıp tekrar kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.
Özellikle ilk yarıda oyunun çok fazla durmasıyla ilgili soru üzerine Çalımbay, "Bizim beklediğimiz gibi oldu. Göztepe oyunu genelde kendi alanında kabul ediyordu. Etkili oyuncuları var. Zaman zaman oyun çok durdu. Oyuncular iyi niyetliler ama havanın yağışlı, zeminin ıslak olması faulleri ortaya çıkardı. İkinci yarı konuşarak tempoyu artırdık. Oyunun yönünü değiştirdik. Mükemmel bir gol attık" dedi.
Devre arasında ihtiyaca göre ve takım dengelerini bozmadan transfer yapacaklarını ifade eden Çalımbay, "Fazla bir transfer yapmayacağız. En fazla 3-4 transfer yapacağız. Sakat ve cezalı oyuncu olan maçlarda zorluk çektik. Eksiklerimizi giderecek ve takıma uyun sağlayacak oyuncular alacağız. Kendi bütçemize göre, takımdaki dengeleri bozmayacak oyuncuları almamamız gerekiyor. Lig ikinci yarı başlayacak. Bütün takımlar takviye yapacak. Başka takımlarla başka oyuncularla karşımıza çıkacak. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak. Onun için takviye yapmamız gerekecek" dedi.
PARLATAN: MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK MAÇTI
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Sivasspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti. Göztepe olarak yedek kulübesinde sakin kalıp hakem kararlarına tepki göstermediklerini belirten Parlatan, "Yedek kulübesinde sakin kalıp hakemin kararlarına saygı duyuyoruz. Futbolu güzelleştirmek için. Çoğu pozisyonda yan taraftan bunu göremedik. Hakemlerin bu doğrultuda etki altında kalmamasını diliyoruz. Aleyhimize olan kararlar oldu. Bizi engelledi. Biz yine de bu duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Hakemlere destek olacağız. Maça gelince, mücadele gücü yüksek bir maçtı. İki ceza sahası arasında oynanandı. Çok az duran top ve korner oldu. Pozisyon zenginliği azdı. Pek fazla pozitif futbol anlamında net iyi bir futbol sergilenemese de mücadele gücü yüksekti. Göztepe olarak Sivasspor'u aldıkları 3 puandan ve geçirdikleri ilk yarıdaki başarılarından dolayı kutluyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay açıklama
Ersan Parlatan açıklama 

SİVAS

29 Aralık 2019 Pazar

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