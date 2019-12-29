Otomobil, karlı yolda şarampole devrildi: 4 yaralı

En son nerede deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Sivas-Kayseri yolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Muhammed Yıldırım'ın (41) kullandığı 58 PC 088 otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Yıldırım ile araçtaki Kafiye Yıldırım (48), Hasan Culfa (53) ve Ayşenur Yıldırım (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SİVAS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.