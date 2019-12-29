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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında SivasKayseri karayolu Taşlıdere Kavşağı'nda meydana geldi. S.P. idaresindeki 58 BN 772 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle Ö.Y. idaresindeki 33 CCY 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şoförleri S.P. ve Ö.Y. araçlarda yolcu olarak bulunan Ç.Y., N.P. ve M.P. yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS

29 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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