Mert Hakan’dan transfer açıklaması

Süper Lig lideri DG Sivasspor’da transfer gündeminin önde gelen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe’yi 10 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yandaş, transfer söylentilerine son noktayı koydu. Yandaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2020’ye Bursa’da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas’a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz.”

Diğer yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yandaş’ın üç büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ile adı sıkça anılmıştı.

SİVAS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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