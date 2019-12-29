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Süper Lig’in ilk devresinin son maçında lider Sivasspor, Göztepe’yi konuk ederken, mücadelenin 60. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sarı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın ardından Çalımbay’ı teknik heyet ve futbolcuları sakinleştirdi.

SİVAS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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