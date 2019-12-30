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DAP’ın desteğiyle yapılan, Akıncılar Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

İHA

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapımı tamamlanan 'Halk Kütüphanesi' hizmete açıldı.

DAP’ın desteğiyle yapılan, Akıncılar Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yapımı tamamlanan ‘Halk Kütüphanesi’ hizmete açıldı.
“DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Akıncılar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından projelendirilen ve DAP İdaresi tarafından finanse edilen Halk Kütüphanesi’yle birlikte 80. Yıl İlkokulu Anasınıfının açılışı için tören düzenlendi.
DAP İdaresi’nin sağladığı 400 bin liralık finansman desteğin yanı sıra, 200 bin lirası Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile 150 bin lirası da hayırseverler tarafından karşılanmak üzere toplam 750.000 TL ödenek ile yapımı tamamlanan ilçenin tek Halk Kütüphanesi, yeni nesil kütüphane özelliğiyle adeta göz kamaştırıyor.
İlçe Jandarma Komutanlığının eski binasının farklı bir konseptle tasarlanarak ve her yaştan öğrencilere hitap eden yeni kütüphanesinde Okuma ve Konferans Salonu, Ders Çalışma Odaları, Bilgisayar ve Robotik Kodlama Salonu, Mescit, Mutfak ve Çocuk Oyun Odası, Yetişkin Oyun Alanı ile Personel Odası yer alıyor.
Açılış programına, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, ilçe belediye başkanları ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İdarenin sorumluluk alanında bulunan 15 ilde “DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 130 adet semt kütüphanesi projesine destek sağladıklarını söyledi. Amaçlarının hem mahalle kültürünü yaşatmak hem de çocuklara ders çalışmalarıyla birlikle değer eğitimleri verip onları geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Başkan Demir, mahalle içinde olmak koşuluyla, kamuya ait kullanılmayan binaları değerlendirmek yoluyla yapılan kütüphanelerde, eğlenerek öğrenme mantığından hareketle buraların cazibe merkezleri haline getirildiğini söyledi. İdare olarak, bölgede desteklenen semt kütüphanelerine bugüne kadar toplam 22 milyon 400 bin lira ödenek tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Demir, etki analizinde bulunarak, “Biz, 500 kişilik kültür merkezi parasıyla 130 adet kütüphane kurarak bir günde 6 bin 500 kişiye hizmet etmiş oluyoruz” dedi. Demir, Akıncıların yanı sıra, Şarkışla, Altınyayla ilçelerine de semt kütüphanesi kazandırdıklarını, ayrıca, Gölova ilçe Kaymakamlığına ve 10 adet köy ilkokuluna kütüphane yapılması için Sivas İl Özel İdaresi’ne ödenek tahsisinde bulunduklarını ifade ederek, açılan kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sivas Valisi Salih Ayhan ise, kütüphanenin Akıncılar’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Ayhan, "Fiziki anlamda Sivas ve ilçeleri iyi bir noktaya geldi. El birliğiyle gereken hizmetleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hem Sivas, hem de ilçe ve köylerde kütüphanelere destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Akıncılar'ın yarınlarının bugününden daha güzel olacağını ifade eden AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, yarınların teminatı olan öğrencilerin daha iyi yetişmelerine imkan sağlayacak olan kütüphanenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de ilçe halk kütüphanesinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli ise yapımı tamamlanan kütüphane ve ana sınıfı hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından törene katılanlarla birlikte kütüphanenin açılışı gerçekleştirilerek, kütüphane ve ana sınıfı gezildi.

SİVAS

30 Aralık 2019 Pazartesi

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