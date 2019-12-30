Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor, 5 Ocak 2020 Pazar günü Antalya’da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.

Ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren kırmızıbeyazlı ekip, 5 Ocak 2020 Pazar gününe kadar izinli olacak. Daha sonra Antalya Belek’te toplanacak olan Yiğidolar, devre arası kamp hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak. Yaklaşık 15 gün Antalya’da kamp yapacak olan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının programına göre yeniden Sivas’a gelerek çalışmalarını sürdürecek.

Diğer yandan kırmızıbeyazlılar kamp programı dahilinde 2 veya 3 hazırlık maçı yapacak.

SİVAS 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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