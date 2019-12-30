Başkan Bilgin, çocukların da fikirlerini alacak Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, belediye yönetiminde gençlerin fikirlerini almak için “Benim Belediyem” adlı gençlik çalıştayı düzenliyor

Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, belediye yönetiminde gençlerin fikirlerini almak için “Benim Belediyem” adlı gençlik çalıştayı düzenliyor.

İstişare ve ortak akla önem veren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gençlerin fikirlerini açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki görüşlerini bildireceği, sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini tartışacağı bir Gençlik Çalıştayı düzenliyor.

"Benim Belediyem" adlı Gençlik Çalıştayı, ilk etapta 1018 yaş arası ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik olacak. İlerleyen dönemde 1825 yaş ve 2530 yaş arası gençleri kapsayacak şekilde üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Belediye hizmetlerine yönelik 7 farklı konuda kendilerine sunulan görüşme formlarını dolduran öğrenciler, bu formdan çıkan sonuçlar neticesinde 15 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan çalıştayda bir araya gelerek şehrin yönetimine ve uygulanması gereken hizmetlere dair istişarelerde bulunacak.

Çocuklarda dinlenecek

Projenin dikkat çeken bir yönü ise 10 yaştan itibaren başlıyor olması. 'Her fikir bizim için değerli' anlayışından yola çıkılan çalıştay öncesi okullarda ön görüşme toplantısı düzenlendi. İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen toplantıya ise, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Katılımcı belediyecilik anlayışından hareketle bu tür bir proje yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Gençlerimizi önemsiyoruz, bugün ortaokul, lisede olan öğrencilerimiz 10 yıl sonra Türkiye'nin yönetim kadrosunda olacaklar. Gençlerin gözünden şehir nasıl görünüyor, belediyeciliği nasıl yapmak gerekiyor, bunları merak ettik. 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla değil, gençlerimizi sürece dahil ederek daha iyi bir yönetim anlayışını ortaya koymak adına böyle bir çalıştay yapma kararı aldık. Beklentiler, sorunlar ve çözüm önerilerini soruyoruz. 'Siz Belediye Başkanı olsaydınız nasıl çözerdiniz' diyoruz. Bu noktada eğitim camiasıyla ortak bir çalışma yapmak istedik. Çalıştaydan çıkacak sonuçları da şeffaf bir şekilde şehirle paylaşacağız. Bu tip programlar genelde hep akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle yapılır. Ancak biz yarının yöneticileri olacak gençlerle bunu yapıyoruz. '10 yıl sonra nasıl bir Sivas görmek istiyorsunuz' bunu merak ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

SİVAS 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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