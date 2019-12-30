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Ulaşamadığı 3 kişiden dolayı imar affından yararlanamayan Kıbrıs gazisi mağdur oldu

İHA

Sivaslı Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan, ulaşılamayan 3 kişiden dolayı imar affından yararlanamazken, şimdi de aftan yararlanmak için yatırdığı 7 bin 500 TL’sini geri alamıyor.
Sivaslı Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan, 18 yıl önce Aydoğan Mahallesinde kendisine ait arazide 3 katlı bir ev inşa etmek istedi. Bitişik bina ile yapacağı inşaat arasında 70 santimetre genişliğinde bir boşluk bulunuyordu. Komşu binanın sakinleri, Sivas’ta kış ayları soğuk geçtiği için ısıdan tasarruf sağlanması amacıyla binayı kendi binalarına bitiştirmesi talebinde bulundu. Kalkan da inşaatını yanda bulunan binaya bitişik inşa etti. Ancak kendisine ait olmayan bir parsele girdiği için Belediyeden ruhsat alamadı.
Kalkan imar affı yasasının çıkmasıyla binasına ruhsat alabilmek için ilgili kurumlara 7 bin 500 TL yatırarak resmi işlemleri başlattı. Tapu Müdürlüğü, Kalkan’dan girdiği parselde hakkı bulunan 15 kişiden rızalarını belirten imza almasını istedi. Kalkan 15 kişiden 11’ine ulaşım imzalarını aldı. Ancak 4 kişiye hiçbir şekilde ulaşamadı. Nerede yaşadıkları, hayatta olup olmadıkları bilinmeyen 4 kişiye ulaşamayan Gazi, yasal süreyi de doldurduğu için aftan yararlanamadı. Aftan yararlanamadığı gibi yatırdığı 7 bin 500 TL’sini de geri alamıyor.

Kıbrıs Gazisi aftan yararlanmak için çare arıyor
Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan, komşularına yardımcı olmak için inşaatını diğer bina ile bitiştirdiğini anlatarak, “Ben binayı yaparken komşularım, ‘bu arayı sen açık koyma ara kapansın da kışın soğuk çekmesin evler’ dediler. Bende evimi onlarınkine bitişik yaptım. İmar affı çıkınca bende müracaatta bulundum. Tapularımı böldürmek amacıyla affa müracaat ettim. Benim bir tapu gözüküyor ama benim burası bodrum kat ile birlikte 3 daire. Bende bu dairelerin tapularını böldürmek için başvuruda bulundum. Çevre Şehircilik İl müdürlüğü ekipleri evleri ölçtüler ve ben toplamda 7 Bin 500 TL para yatırdım. Tapu dairesi benim komşularımdan imza toplamamı istedi. Yan taraftaki evlerin benim arsamın içerisinde hissesi olduğu gözüküyormuş. Arsamın içerisinde 70 santim arka bahçeden cephesi olan, önden hiç cephesi olmayan, üçgen şeklinde bir parça var. Geçmişte müteahhit tapuların içinde hiç göstermiyor. Benim de arsamda gözükmüyor, onların da arsasında gözükmüyor, aslında belediyenin olması lazım. Tapu dairesi bana 15 kişinin imzasını almam gerektiği söyledi. İmzaların ardından benim her şeyimin hazır olduğunu söylediler. Tapuya da 7 Bin 500 TL yatırdıktan sonra tapumu alabileceğimi söylediler. 15 kişinin 11’inin imzalarını aldım. Diğerleri de bu binalarda oturmuyor ve onlara ulaşamıyorum. İl dışında ve yurt dışında yaşıyorlar. Ben paramı geri almak istedim ama paramı geri alamayacağımı söylediler. Eğer benim tapu işim olmuyorsa ben paramın iade edilmesini istiyorum. Ben devlet gazisi olarak parayı zorluklarla biriktirdim. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

SİVAS

30 Aralık 2019 Pazartesi

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