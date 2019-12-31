Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın sularının çekilmesiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı iddia edilen cami gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerindeki kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet´in Otlukbeli Savaşı´ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti. Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları anmak amacıyla bölgeye gidenler, duvarı, mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgede eski mezar taşlarının da yer aldığı görüldü.

Bölgede gezinti yapan Serkan Özer, caminin anlatılana göre eski tarihi olduğunu, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan yapının halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını söyledi.



SİVAS 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:16

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