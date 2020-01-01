Kayak severlere Yıldız Dağı daveti

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2020 yılının ilk ziyaretini Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne gerçekleştirdi. Ayhan, kış sporu meraklılarını Yıldız Dağı'na davet etti.

Yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Dağı'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, "Kayak, kızak, snowboard, doğa yürüyüşleri, buz pateni, mekanik tesisler ile buraya gelen vatandaşlarımız güzel bir tatilin keyfini çıkarıyor, yöresel lezzetlerimizi tadıyor, konforlu otelimizde misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlanıyor. Çocuklar için bu yıl oluşturduğumuz çocuk oyun alanı ise onların keyiflerine keyif katıyor. Diğer yandan halkımızın kış spor malzemelerini kiralayabilecekleri mağazamız, gece kayağı imkanımız ve çok sayıda günübirlik tesisimiz ile yoğun bir gün yaşıyoruz. Kısa sürede ülke gündeminde önemli bir yer edinen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne herkesi davet ediyoruz" dedi.

Herkesin yeni yılını kutladığını ifade eden Vali Ayhan, "Türkiye´nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini herkesin görmesini arzuluyoruz. Pistlerimiz harikulade, hizmet kalitemiz olağanüstü güzel, yollarımız güvenli. Yani kayak yapmaya her şey müsait. Türkiye´nin birçok yerinde kar sorunu varken Yıldız, kış sporlarına hazır vaziyettedir. Burası ülkemizin yükselen bir marka değeridir" diye konuştu.

Vali Salih Ayhan, daha sonra ziyaretçilerle birlikte kayak yaptı.



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