Sivasspor’un kampı yarın başlıyor

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Süper Lig ekiplerinden lider Sivasspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın start verecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren Sivasspor, yarın Antalya Belek’te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.

Devre arası kamp çalışmalarına için yarın saat 17.00’de toplanacak olan kırmızıbeyazlı takım kalacağı otelin sahasında ilk idmanını yapacak.

Kırmızıbeyazlı ekip Antalya kampı dahilinde 1 hazırlık maçı oynayacak. Sivasspor 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de Calista Futbol Center’da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.

SİVAS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

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