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Sivas'ta kar yağışı

DHA

SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. 

SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. 
Kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası, kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, sürücüler dikkatli yol aldı.

SİVAS

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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