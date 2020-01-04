Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı

Süper Lig 20192020 sezonunun ilk devresini 37 puanla lider bitiren DG Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, bu sezon deplasmanda yaptığı 8 lig maçının 3’ünden galibiyetle 3’ünden beraberlikle ve 2’sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızıbeyazlı ekip, kalesinde de ise 11 gol gördü.

Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan kırmızıbeyazlılar, bu sezon deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ile 12 puan alırken, sahasında ise 8 galibiyet, 1 de beraberlikle ile 25 puan toplayabildi. Yiğidolar, deplasmanda sadece üç büyüklerden Galatasaray’a 32 mağlup olmuştu. Demir Grup Sivasspor sahasında üç büyüklerden Beşiktaş’ı 30 ve Fenerbahçe’yi 31 yenmişti.



İç sahada başarılı grafik

Deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan Sivasspor, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. İç sahada yaptığı 9 maçın 8’inden galibiyetle, 1’inden beraberlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, 25 puan toplayabildi. İç sahada Demir Grup Sivasspor, 9 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde de 5 gol gördü.

Sivasspor’un deplasmanda en farklı skorla ayrıldığı maç, 41 mağlup ettiği ezeli rakibi Kayserispor maçı oldu. 20192020 sezonunun ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibi Kayserispor’a 41 yenen Sivasspor, rakibi ile ikinci devre de iç sahada karşı karşıya gelecek.

Kırmızıbeyazlıların bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçında aldığı skorlar şöyle:



Çaykur Rizespor Sivasspor: 21

Medipol Başakşehir Sivasspor: 11

Alanyaspor Sivasspor: 11

Galatasaray Sivasspor: 32

Denizlispor Sivasspor: 02

Kayserispor Sivasspor: 14

Yeni Malatya Sivasspor: 13

Gençlerbirliği Sivasspor: 22

SİVAS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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