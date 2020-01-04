Sivas’ta çobanların zorlu kış mesaisi

Sivas’ta havaların soğuması ve kar yağması ile çobanların zorlu kış mesaisi başladı.

Sivas’ta ektili olan yoğun kar yağışı gündelik yaşamı güçleştiriyor. Havaların soğuması ve düşen karla çobanların da zorlu kış mesaisi başlıyor. Normalde kış günlerini ahırlarında geçiren küçükbaş hayvanlar, gebe oldukları için olumsuz hava şartlarına rağmen günde 1 saat yürümek zorunda. Bu nedenle yemleri verilen hayvanlar bir saat kadar kar üzerinde yürütülüyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesi Gürpınar köyünde çobanlık yapan Hüsame Karakoç, sorumlusu olduğu havyarların yemini verdikten sonra yürümeye çıkarttı. Karakoç henüz zemheri soğuklarının gelmediğini, kendileri için güzel günlerin yaşandığını belirtip, “Hayvanların yemini verdik. Şimdi de yürümeye çıkarttık. Gördüğünüz gibi her yer kar. Bu nedenle hayvanları yayamıyoruz. Hava bizim için çok güzel. Çok soğuk değil. Zemheri soğukları henüz başlamadı” dedi.

SİVAS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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