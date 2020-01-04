Sivasspor’dan Hatayspor’a geçmiş olsun mesajı

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Sivasspor Kulübü, trafik kazası yapan TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un U16 takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un U16 takımının dün gece Rize’ye giderken Sivas’ta bir trafik kazası geçirmişti. Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, bu kaza sonrası Hatayspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sivasspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Çaykur Rize U16 takımıyla oynayacağı maç için yola çıkan Hatayspor U16 takımı kafilesinin bulunduğu otobüsün Sivas’ta kaza yaptığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yaralı sporculara acil şifalar diler, Hatayspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

SİVAS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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