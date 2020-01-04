Şarkışla Devlet Hastanesinde ayda 100 göz ameliyatı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şarkışla Devlet Hastanesi Göz Polikliniğinde ayda bin 700 civarında hasta muayene olurken aylık ortalama 100 göz ameliyatı yapılıyor.

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem Abant, hastanelerinde ayda ortalama bin 700 hastanın muayene edildiğini belirtip, katarakt,ş aşılık, göz kapağı, göz eti, , göz kanalı, göz kapağı kistleri gibi operasyonların gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Ayda ortalama 100 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Abant, Şarkışla Devlet Hastanesinde hastalar yapılan tedavilerinden oldukça memnun olduğunu da söyledi.

SİVAS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.