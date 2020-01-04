Sivasspor Abdul Khalili’nin peşinde

Süper Lig'in ikinci devresi öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızıbeyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa’dan ayrılmak üzere olan 27 yaşındaki orta saha Abdul Khalili ile temasa geçti.

İlk önce menajer aracılığıyla Abdul ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma tecrübeli bir orta saha kazandırmak adına Khalili’yi kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Abdul Khalili’nin de Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon 18 maça çıkan İsveçli oyuncu 2 gol ve 1 asist yaptı.

SİVAS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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