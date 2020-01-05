Sivas’ta 280 köy yolu araç ulaşımına kapalı

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Sivas’ta kar yağışı nedeni ile 280 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı kırsalda hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürürken halen 280 köy yolunun araç ulaşımına kapalı olduğu belirtildi.

SİVAS 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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