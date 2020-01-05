Mahsur kalan hasta için seferber oldular

Sivas’ın Divriği ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.



Sivas’ın Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan İkizbaşak köyünde rahatsızlanan Seyit Gazi Öztürk’ün yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, Divriği İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden ulaşım için yardım istedi. Ekipler hastaya ulaşmak için köy yoluna hızlı bir şekilde açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Kanser hastası olduğu öğrenilen Seyit Gazi Öztürk’e ilk yardım olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Divriği ilçesine götürüldü. Bu esnada sağlık ekiplerine Divriği İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti. Seyit Gazi Öztürk’ün Divriği ilçesinde kaldırıldığı hastanede tedavisi halen devam ediyor.

SİVAS 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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