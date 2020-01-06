"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı, ilin kuzey bölgesinde yüksek kesimlerde daha sert hissedildi. Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Karayolları, İl ve ilçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Halen kapalı olan 150 köy yolunda yol açma çalışmaları sürüyor. Sivas’ta hissedilen hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 10 dereceye kadar düştü.

SİVAS 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.