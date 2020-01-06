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Yaralı köpeğe belediye çalışanı şefkati

DHA

SİVAS'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, hayvan ambulansı ile barınağa götürülüp, tedaviye alındı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Ercan Pelit, üşüyen yaralı köpeğin üzerini örterek, bir an olsun yanından ayrılmadı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Sürücü, yol kenarına bıraktığı yaralı köpek için belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi geldi. Belediyenin temizlik işlerinde görevli Ercan Pelit, köpekle yakından ilgilendi. Köpeğin üşüdüğünü fark eden Pelit, belediye aracında bulunan bezle hayvanın üzerini örttü. 
Köpeğin başından bir an olsun ayrılmayan Pelit, "İlk olarak bize 'Hayvan ölüsü var' diye ihbar geldi. Geldiğimizde köpek yaşıyordu. Hemen üzerini bir bezle üşümesin diye örttük. Sanırım ayağı kırılmış" dedi.
Olay yerine daha sonra ise Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, ambulansla hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.

SİVAS

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:17
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  • İKİNDİ 15:07
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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