Kar sürgünü ulaşımı felç etti

SivasKayseri kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk rüzgarla birleşince ulaşımda aksamalar yaşandı. SivasKayseri kara yolunun Sivas ile Şarkışla ilçesi arasındaki Keçili köyü yol ayrımında kar sürgünü yaşandı. Sürgünün yola taşıdığı kar ve kuvvetli rüzgarın etkisi ile 3 çekici yoldan çıktı. Bazı çekiciler bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmadı. Devam eden sürgün nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

SİVAS 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

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