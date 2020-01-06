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Sivas’ta araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta bulunan motorlu ...

İHA

Sivas’ta araç sayısı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 2019’un Kasım ayında 2018’in aynı ayına göre 945 adet artarak 161 bin 329’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2018’in Kasım ayında 160 bin 384 olarak kayıtlara geçen trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019’un aynı ayında 161 bin 329 olarak tespit edildi.
Sivas’ta Kasım 2019 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 329 adet taşıtın 83 bin 746’sını otomobil, 32 bin 776’sını traktör, 26 bin 130’unu kamyonet, 7 bin 455’ini motosiklet, 6 bin 141’ini kamyon, 3 bin 290’ını minibüs, bin 304’ünü otobüs, 487’sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
6 bin 156 araç devredildi
TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta geçtiğimiz yılın Kasım ayında 6 bin 156 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 454’ünü otomobil, 109’unu minibüs, 34’ünü otobüs, 864’ünü kamyonet, 123’ünü kamyon, 60’ını motosiklet, 4’ünü özel amaçlı araçlar, 508’ini de traktör oluşturdu.

SİVAS

06 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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