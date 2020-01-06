Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.
SİVAS
06 Ocak 2020 Pazartesi
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