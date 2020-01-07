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Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Sivas’ta üzerine çıktığı teraziler ...

İHA

Sivas'ta 256 kiloluk Harun Döleksöz, çevresindekilerin bakışları ve arkadaşlarının alaylarına dayanamayarak iki yılda 116 kilo vermeyi başardı.

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Sivas’ta üzerine çıktığı teraziler kırılan 256 kiloluk Harun Döleksöz, çevresindekilerin bakışları ve arkadaşlarının alaylarına dayanamayarak bir yılda 116 kilo vermeyi başardı

Sivas’ta 256 kiloluk Harun Döleksöz, çevresindekilerin bakışları ve arkadaşlarının alaylarına dayanamayarak iki yılda 116 kilo vermeyi başardı.
Sivas’ta yaşayan 17 yaşındaki Harun Döleksöz’un hayatı, küçük yaşlardan itibaren almaya başladığı aşırı kilolar yüzünden kabusa dönmüştü. 15 yaşında 256 kiloya ulaşan Deleksöz, dev cüssesiyle hareket etmekte güçlük çektiği için günlük hayattaki birçok aktiviteyi gerçekleştiremiyordu. Çevresindekilerin meraklı bakışları ve arkadaşlarının alaysı sözlerinden bıktığı için sokağa bile çıkmak istemiyordu. Hayata küsme noktasına gelen genç, kilo vermeye karar verdi. Cerrahi operasyonları reddeden genç, sağlıklı kilo vermek için spor yapmaya başladı. İki yıl boyunca aralıksız spor yaparak 116 kilo vermeyi başardı. 140 kiloya düştü. Şimdi, spora devam edip 100 kilonun altına inmeyi hedefliyor.

Doğal yollarla kilo vermek istedi
Çevresindeki insanların alaycı davranışlarından rahatsız olduğunu belirten Döleksöz , sağlıksız yöntemlerle hızlı kilo vermek yerine doğal yöntemlerle kilo vermeyi tercih ettiğini söyledi. Döleksöz, “Ben 17 yaşındayım. İlk spora başlamamdan bu yana yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıl önce spor yapmaya başlamıştım. 256 kiloydum, herkes dalga geçiyordu. Bazı tanıdıklarım her gördüğü yerde alaycı bir şeyler söylüyordu. Zoruma gitti bu durum. Bir zaman sonra ve spora başladım. 2 yıllık süreçte 256 kilodan 140 kiloya düştüm, 116 kilo verdim. Hayatımdan çok memnunum. Artık söylenenleri umursamıyorum. Doğal bir şekilde spor yaparak kilo verilebiliyormuş" dedi.

“İnsan içine çıkamıyordum”
Spora başlamadan önce dev cüssesi ile hareket etmekte güçlük çektiğini kaydeden Döleksöz, toplum içerisine çıkmakta problem yaşadığını ifade ederek, “Spora başlamadan önce insan içine çıkamıyordum. Bir yere gidemiyordum, arkadaşlarımla gezemiyordum. Yürümekte güçlük çekiyordum. Şimdi rahat bir şekilde istediğim yere gidebiliyorum, istediğim ortamda oturabiliyorum. Önceden insanların yanında rahat bir şekilde oturamıyordum. Herkes dönüp bana bakıyordu. Ama artık öyle bir sıkıntım yok. Azim yaptım. İlk başladığımda hiçbir şey yemedim. Ameliyat olmamı birçok kişi söyledi. Ama ben kimseyi umursamadım. Ameliyata hiç iyi bakmıyorum. İnsanda azim olunca her şeyi yapabiliyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim, hiçbir problemim yok” dedi.

Terazileri kırıyordu
Fitness eğitmeni Sami Kodaz, sporcusunun dev cüssesiyle spor salonunda 2 defa terazi kırdığını belirterek, “Harun ilk geldiğinde 256 kiloydu, biz bile kilo vereceğine inanamamıştık. Azimle çalıştı ve başardı. Kimileri ameliyat olmasını söylemiş. Spor salonunda kilo veremeyeceğini söyleyenler olmuş ama şu an 140 kilolara kadar düştü. 2 defa terazimizi kırdı. Terazimiz kırılıyordu, bir yandan yürüyemiyor ve giydiği elbiseler olmuyordu. Biz de bu durumlarda Harun’u zorladık. Azminin sonucunda başardı” şeklinde konuştu.

SİVAS

07 Ocak 2020 Salı

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