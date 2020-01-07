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Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

DHA

SİVAS'ta otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki dükkana çarptığı kazada, biri kaldırımda yürüyen, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kaldırımda yürürken yaralanan Hulisi Kart'ın, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü..

SİVAS'ta otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki dükkana çarptığı kazada, biri kaldırımda yürüyen, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kaldırımda yürürken yaralanan Hulisi Kart'ın, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü..
Kaza, saat 10.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşışı Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Özgün, yan yoldan çıkan aracı görünce, yönetimindeki 58 EE 328 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki 58 FU 320 plakalı minibüse, ardından da Mehmet Can'a ait perde dükkanına çarptı. Kazada, kaldırımda yürüyen Hulusi Kart ile otomobildeki İlker Zeki ve Abdulkadir Mutlu yaralandı. Sürücü Bilal Özgün ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
KIL PAYI KURTULDU
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürürken kazada yaralanan Hulusi Kart'ın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Hafif bir darbe alan Kart'ın kaldırımda bulunan eşyalara çarparak yere düştüğü görüldü. Kaza sonrası araçta bulunanların yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilin çarptığı dükkanda maddi hasar oluşurken, araç sürücüsü Bilal Özgün, ''Diğer aracın geçeceğini zannettim. Minibüse çarpıktan sonra buraya girdik. Bir kişi ise ezilmekten son anda kurtulmuş, ben hiç olayın farkında değilim" dedi.

SİVAS

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:46
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  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:53
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