Sivas Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı Sivas Belediyesi sınav dönemi boyunca üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapmaya devam edecek.

Sivas Belediyesi sınav dönemi boyunca üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapmaya devam edecek.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki otobüs duraklarına yakın bir noktaya kurulan stantta, sabahın erken saatlerde başlayan sıcak çorba ikramı öğleye kadar devam ediyor.

Yoğun bir sınav dönemi geçiren öğrenciler ve hastaneye gelen vatandaşlar, kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, kendilerine ikram edilen sıcak çorbayla ısınıyor.

Ara tatile kadar devam edecek olan çorba ikramından günde yaklaşık 600 kişi faydalanıyor.

SİVAS 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.