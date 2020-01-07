Kar sürgününe yakalanan köylüleri özel idare ekipleri kurtardı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar sürgününe yakalanarak yolda mahsur kalan 8 kişi özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinden araçları ile Yolgeçen köyüne giden köy sakinleri yolda kar sürgününe yakalandı. Kuvvetli rüzgarın yola taşıdığı karla köy yolu araç ulaşımına kapandı. 4 araçta mahsur kalan 8 kişi, araçlarından inemezken ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye, İlce özel idaresi müdürlüğü tarafından böyleye sevk edilen iş makineleri ile birlikte tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. İş makinelerinin yolu açması ile köy sakinleri güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı.

SİVAS 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.