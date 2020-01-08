Tipide mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

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SİVAS'ın Gürün ilçesinde, tipide mahsur kalan 7 araç ve içerisindekiler karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesi Yolgeçen köyüne gitmek üzere yola çıkan 7 araç içerisinde bulunanlar, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan ekipler, araçları köye kadar güvenli bir şekilde ulaştırdı.



SİVAS 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:17

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