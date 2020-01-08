Yiğidolar çift kale çalıştı

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Süper Lig’in lideri DG Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yiğidolar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ettiriyor. Kırmızıbeyazlılar, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlı ekip, son bölümde ise hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günün ilk antrenmanını tamamladı.

Sivasspor, akşam 17.00’de yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

SİVAS 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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