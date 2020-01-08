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Sivasspor’un Antalya kampı devam ediyor

İHA

DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Sivasspor’un Antalya kampı devam ediyor

DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te bulunan bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 17.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ve tam sahada çift kale maç yaparak kampın beşinci gününü çift antrenmanla tamamladı.
Kırmızıbeyazlı ekip yarın saat 17.00’de Calista Sports Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile hazırlık maçında karşılaşacak.

SİVAS

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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