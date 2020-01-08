Sivassporlu futbolculara sürpriz doğum günü kutlaması

Lider DG Sivasspor’un Antalya’da devre arası kamp yaptığı otelde kaptan Ziya Erdal, Brezilyalı sporcu Fernando Andrade ve genç futbolcu Furkan Sağman için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Sivassporlu futbolcular kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Sivasspor resmi internet sitesinden ise futbolcular için kutlama mesajı yayınlanarak, “Futbolcularımızın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz” denildi.

SİVAS 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.