Çağlayan’dan 10 Ocak mesajı

Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Çağlayan mesajında basının halkla yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, bundan dolayı 10 Ocak'ın basın çalışanları için önemli bir gün olduğunu belirterek, “Basın kuruluşlarının ülkemizde siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde çok önemli misyonlar üstlenmektedir. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Basın, günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır. Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. İlimizde görev yapan gazetecilerimizin bu görevi başarıyla sürdüklerine olan inancım tamdır. Tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren çalışan gazetecilerimizin ekonomik sorunların yaşanmadığı daha hür bir ortamda hizmet etmelerini diliyor, basınımızın değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.”dedi.

SİVAS 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.